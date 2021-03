La Juventus non smette di lavorare sul futuro e pensa a un nuovo ribaltone: nel mirino il big per l’estate

È sicuramente una stagione difficile quella che sta vivendo la Juventus, che dopo la mini rivoluzione effettuata la scorsa estate non ha ancora raggiunto i frutti sperati. I bianconeri infatti hanno collezionato diversi passi falsi in questi mesi e rischiano seriamente di perdere lo scudetto dopo nove anni consecutivi. Nelle ultime annate, la ‘Vecchia Signora’ non si era mai trovata così in difficoltà nel mese di marzo, quando solitamente si creava già un netto vantaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pellegrini-Inter | Offerto lo scambio

Anche in Champions League la situazione non è delle migliori, visto che la gara di andata degli ottavi di finale contro il Porto è andata piuttosto male. I bianconeri sono usciti sconfitti per 2-1 e domani nella gara di ritorno dovranno provare a ribaltare il risultato all’Allianz Stadium. Sicuramente una gara alla porta della compagine allenata da Andrea Pirlo che deve provare a ripetere la prestazione di sabato contro la Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, infortunio Ghoulam | Rottura del crociato: è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, Klopp come post Pirlo: c’è la concorrenza del Real Madrid

Visti i risultati altalenanti, il futuro della Juventus è tutt’altro che certo. Andrea Pirlo è arrivato ad agosto ma in questi sette mesi ancora non è riuscito a stupire del tutto. In questo finale di stagione però tutto può ancora succedere visto che i bianconeri sono in corsa in ogni competizione, pertanto si vedrà il cammino in Serie A, Champions League e Coppa Italia per studiare il da farsi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo Ibra possibile | Ecco l’unica condizione

La società intanto continua a monitorare la situazione di Jurgen Klopp, così come riportato da ‘Fichajes.net’. Il tedesco può diventare un obiettivo concreto in caso di addio con Andrea Pirlo, visto che anche il Liverpool non sta vivendo una grande annata e non è da escludere l’addio. L’allenatore ha molto seguito in Europa, sulle sue tracce infatti sembrerebbe esserci anche il Real Madrid, che potrebbe ingaggiarlo in caso di separazione con Zinedine Zidane.

La Juventus dunque segue la vicenda di Klopp e studia una mossa per tentare l’assalto in estate. La concorrenza dei ‘Blancos’ può sicuramente dare fastidio ma la ‘Vecchia Signora’ è pronta a battagliare.