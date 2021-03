Il rapporto tra Joao Felix e Simeone non decolla, e l’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Lautaro Martinez. La risposta dell’Inter

La storia d’amore tra Diego Pablo Simeone e Joao Felix non è sbocciata. L’allenatore argentino dell’Atletico Madrid, infatti, non riesce a far rendere al meglio la seconda punta portoghese, anche se considerati i numeri del giovane non si direbbe. Per questo motivo, i Colchoneros starebbero pensando, in vista del prossimo calciomercato, a uno scambio con l’Inter, che coinvolgerebbe Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Joao Felix per Lautaro | La risposta dei nerazzurri

È arrivato a Madrid, sponda Atletico, nel 2019 per 127 milioni di euro, Joao Felix. L’attaccante portoghese, ex Benfica, ventun anni compiuti a novembre, però ha qualche problema con l’allenatore dei Colchoneros, Simeone, troppo catenacciaro per la seconda punta arrembante che comunque i suoi gol li ha fatti nonostante questo.

Però, no. Il modo di giocare del mister argentino, ex giocatore di Lazio e Inter, non sposa la filosofia del giovane attaccante. E quindi per lui è probabile una nuova destinazione già nella prossima finestra di calciomercato.

I Colchoneros si sono guardati intorno per trovare un sostituto all’altezza di Joao Felix e sono arrivati fino in Italia, all’Inter nello specifico. E hanno messo gli occhi addosso a Lautaro Martinez. Ma i piani dei nerazzurri sembrano non coincidere con quelli dell’Atletico Madrid, soprattutto perché non possono aumentare il proprio monte ingaggi.

Con un contratto in dirittura d’arrivo fino al 2024, l’attaccante argentino dovrebbe guadagnare sui 4 milioni la prossima stagione, comunque non quanti ne prende Joao Felix nella squadra di Simeone, che arriva a 8 milioni all’anno. Decisamente troppi per le casse dell’Inter che si trova in un momento di crisi finanziaria.

Se non ci fosse questo problema, in effetti, lo scambio sarebbe anche fattibile. Anche per le valutazioni dei due si equivalgono: il costo del cartellino del portoghese si aggira intorno ai 100 milioni di euro, mentre quello di Lautaro arriva a 111 milioni con la clausola rescissoria, che potrebbe essere tolta nell’ultimo contratto presentato all’interista.