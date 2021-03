Calciomercato Inter, occhio a Manolas | Idea scambio col Napoli

L’Inter potrebbe essere al centro di un affare importante sul calciomercato per la sua difesa. La pista porta direttamente a un calciatore di Serie A: ecco le ultime novità a riguardo

L’Inter sembra aver trovato la quadratura al centro della sua difesa in questa stagione. Il terzetto schierato da Antonio Conte si può leggere quasi come fosse una filastrocca: Skriniar-de Vrij-Bastoni. E negli ultimi mesi, dopo un inizio di stagione un po’ più complicato sono riusciti a garantire maggiore solidità e a blindare in diverse occasioni la porta di Samir Handanovic. I tre sembrano completarsi alla perfezione per caratteristiche, con Alessandro Bastoni più votato all’impostazione della manovra e anche capacità di scivolare in impostazione sulla linea di bordocampo, quasi da terzino sinistro puro.

E proprio il talento italiano potrebbe subire un vero e proprio assalto sul calciomercato nei prossimi mesi. Alcune delle maggiori big europee potrebbero infatti concretizzare le trattative per il difensore ex Parma e cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Attenzione, però, anche a una pista che potrebbe portare il calciatore in un’altra big italiana. Si tratta del Napoli che vorrebbe cercare di blindare la sua difesa con un profilo di altissimo livello e con grande futuribilità. Ecco le ultime novità in ottica calciomercato.

Calciomercato Inter, occhio al futuro di Manolas: intreccio con Bastoni

Kostas Manolas parallelamente non ha mai realmente convinto con la maglia del Napoli. Il difensore centrale potrebbe, quindi, dire addio al termine della stagione. Dopo gli ottimi anni con la Roma, potrebbe essere offerto all’Inter. Da qui, potrebbe nascere un’interessante idee per i partenopei: 20-25 milioni di euro più Manolas per arrivare a Bastoni.

Molto difficilmente, però, l’idea potrà diventare realtà nella prossima sessione di mercato. L’ex Parma, infatti, è un perno dell’Inter ed ha praticamente raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto con i nerazzurri. L’Inter, quindi, non pensa di privarsi del calciatore e comunque il Napoli dovrebbe fare i conti con la concorrenza di alcuni dei maggiori club europei. Una pista, quindi, difficilmente attuabile nei prossimi mesi in ottica calciomercato.