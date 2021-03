L’Inter potrebbe mettere a segno un colpo dal Brasile: la notizia arriva dalla Spagna

Apparentemente il calciomercato dell’Inter è fermo, in attesa di sviluppi in merito alle questioni societarie che stanno ostacolando e rallentando la regolare crescita del club. In realtà, però, l’a.d. Beppe Marotta lavora sottobanco per rinforzare la rosa nerazzurra e cerca di proseguire il percorso avviato dalla società, puntando sui giovani.

Secondo le notizie riportate da ‘todofichajes’ la società interista sarebbe in grande vantaggio sulle concorrenti per il giovane attaccante brasiliano classe 2002 del Santos Kaio Jorge. Il 19enne ha siglato 4 gol nel campionato brasiliano ma il suo talento ha già attirato l’attenzione di numerosi club, tanto da far gola anche a Juventus e Milan. Dalle indiscrezioni che filtrano dalla Spagna, però, l’Inter avrebbe già un accordo con il giocatore.

Calciomercato Inter, affare ad un passo con il Santos

L’agente di Kaio è Giuliano Bertolucci, in ottimi rapporti con l’Inter e in particolare con il direttore sportivo Piero Ausilio. Il contratto del talentuoso centravanti brasiliano col Santos scade a giugno 2021 e non verrà rinnovato, ma si presume che possa arrivare in Italia a parametro zero a gennaio 2022.

Anche il presidente del Santos ha espressamente dichiarato che sarà impossibile trattenerlo e che tra quattro mesi il giocatore sarà libero di accasarsi ad un altro club. L’Inter anche precedentemente aveva sondato il terreno per Kaio Jorge, ma i 20 milioni chiesti dal suo attuale club impedirono ai nerazzurri di far decollare la trattativa. Ad oggi la situazione è cambiata e l’Inter sembra veramente in pole per arrivare al gioiellino brasiliano.