Ancora brutte notizie in casa Napoli con Rino Gattuso che deve fare a meno ancora di un azzurro uscito per infortunio

Ore 23.05 – Sembra essere più grave del previsto l’infortunio di Ghoulam: l’esterno sinistro dovrà fare dei controlli a Villa Stuart per un problema al ginocchio sinistro.

Brutte notizie in casa Napoli. Non c’è pace per Rino Gattuso che deve fare a meno ancora una volta di un calciatore indispensabile per le sue idee uscito per infortunio durante il match di Serie A contro il Bologna. Dopo tanti mesi in emergenza, la compagine partenopea potrebbe perdere un altro pezzo pregiato della rosa a disposizione dell’allenatore calabrese. Al momento dello stop il Napoli era già passato in vantaggio dopo pochi minuti di gioco grazie al gol di capitan Insigne, ancora una volta protagonista in maglia azzurra.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, la Serie A sfida la Bundesliga: radar in Olanda

Napoli-Bologna, Ghoulam ko: le condizioni

Durante uno scatto in copertura il terzino algerino del Napoli, Faouzi Ghoulam, si è fermato immediatamente chiamando il cambio al proprio allenatore. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un stiramento muscolare ma per ora non ci sono conferme ufficiali da parte del club partenopeo. Al suo posto è entrato sul terreno di gioco Hysaj.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il big resta in Premier | Mourinho ‘gela’ Juve e Roma

Un problema in più per Gattuso. Proprio quando sembrava recuperato del tutto, Ghoulam potrebbe saltare i prossimi big-match contro Milan e Juventus. Lo stesso Gattuso non vede l’ora di riabbracciare Lozano e Petagna, ancora fuori da settimane per infortunio.

Una stagione incredibile tra infortuni e casi di positività al Covid-19: continua l’emergenza in casa Napoli con un altro stop per infortunio. Il Napoli avrà così tre trasferte decisive per quanto riguarda il prosieguo della stagione: Milano contro i rossoneri di Pioli, Torino contro la Juve e, infine, Roma contro la compagine giallorossa allenata magistralmente da Fonseca.