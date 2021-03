Il Napoli torna alla vittoria dopo il pareggio arrivato in extremis contro il Sassuolo: Insigne da applausi, torna al gol Osimhen

Ancora una vittoria per il Napoli che ritrova i tre punti dopo il pari arrivato mercoledì sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo (3-3). Zielinski è l’uomo in più degli azzurri regalando così ad inizio partita un assist di tacco a capitan Insigne che sblocca il match con un tiro da fuori. Nella ripresa torna al gol Osimhen che, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo al posto di Mertens, ritrova la gioia personale. Il Bologna non s’arrende e, complice un errore in uscita con Ospina e Demme protagonisti in negativo, accorcia le distanze con Soriano. Nel finale, però, Insigne fissa il risultato sul definitivo 3-1 regalando tre punti preziosi per la corsa al quarto posto in classifica.

Napoli-Bologna 3-1, il tabellino del match

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam (22′ Hysaj); Fabian, Demme, Zielinski (79′ Mario Rui); Politano, Mertens (54′ Osimhen), Insigne (79′ Elmas). All.Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Hysaj, Manolas, D’Agostino, Cioffi, Lobotka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye (76′ Vignato); Poli (58′ Dominguez), Svanberg (76′ Medel); Skov Olsen (76′ Orsolini), Soriano, Sansone (65′ Barrow); Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.

Reti: 8′, 77′ Insigne (N), 66′ Osimhen (N), 74′ Soriano (B)

Ammoniti: Koulibaly (N), Mario Rui (N)

