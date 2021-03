L’endorsement di Alberto Zaccheroni a Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter: “Merita il Pallone d’oro perché sposta gli equilibri”

Con i suoi ventiquattro gol in stagione, Romelu Lukaku è il vero trascinatore dell’Inter di mister Antonio Conte, primo in classifica in Serie A, ma fuori da ogni altra competizione, a partire proprio dalla Champions League. L’attaccante belga, tra l’altro, grazie alle sue prestazioni, è anche al centro del calciomercato, con qualche big disposta a fare follie pur di portarlo alla sua corte.

Inter, senti Zaccheroni: “Lukaku da Pallone d’oro” | Le parole del tecnico

In un’intervista al quotidiano sportivo di Torino, ‘Tuttosport’, l’attaccante belga dell’Inter, il vero trascinatore a suon di gol della squadra allenata da Antonio Conte, ha ricevuto l’endorsement anche di Alberto Zaccheroni, ex tecnico dei nerazzurri, ma anche di Milan e Juventus, che si è lasciato andare a molti complimenti importanti per Lukaku.

E riferendosi al massimo riconoscimento per un giocatore, ovvero il Pallone d’oro, ‘Zac’ ha detto: “Secondo me è un premio che deve essere assegnato a quello che sposta gli equilibri più di tutti. Sia tecnicamente che fisicamente, proprio perché anche quelle sono qualità importanti. Io onestamente non mi meraviglierei se lo vincesse“.

“Da quando è arrivato all’Inter sta facendo cose straordinarie – ha continuato Zaccheroni nella sua intervista-. In A non c’è un giocatore che riesce a spostarlo. Forse l’unico poteva essere Kessie. Ma davvero quando riceve la palla e allarga gli alettoni ha uno spunto incontenibile“.