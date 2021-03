Dichiarazione di Ibrahimovic a Sanremo riguardo ai suoi scudetti vinti: il commento ha suscitato la polemica dei tifosi

Carriera costellata di successi quella di Ibrahimovic. Lo svedese ha saputo vincere praticamente in ogni squadra in cui ha giocato. Unica pecca nel suo strabiliante e dominante percorso la mancata vittoria della Champions League, compensata da innumerevoli vittorie di trofei nazionali. A 39 anni, in forza al Milan, sta dimostrando di essere ancora un giocatore fenomenale e di importanza assoluta per il proprio gruppo. Un leader vero, insomma, di cui basta la sola immagine al fine di convincere i compagni a seguirlo. Lo svedese, però, è stato spesso motivo di discussione a causa di alcune sue dichiarazioni senza peli sulla lingua e prive di modestia. Situazione che si è ripetuta in quel di Sanremo, con un commento da parte dell’attaccante che ha suscitato la polemica di alcuni tifosi.

Milan, polemica Ibra-Juventus sugli scudetti vinti

Il centravanti è stato impegnato in tutte le scorse cinque sere al Festival di Sanremo, conclusosi questa notte. Ibrahimovic, inizialmente tutt’altro che a proprio agio in quel contesto, ha saputo prendere sempre più confidenza con il palco, riuscendo alla fine a destreggiarsi e cavarsela al meglio. Ma, come spesso accade, lo svedese è solito rilasciare dichiarazioni che fanno discutere i tifosi.

Situazione che si è verificata anche nella serata di ieri durante la finale della famosa gara canora. Nel corso del suo monologo, l’ex Juventus ha pronunciato questa frase: “Nella mia carriera ho vinto 11 scudetti“. In realtà ne ha vinti 12, ma ha sottratto dal conto quello conquistato con i piemontesi nell’annata 2004-2005, poiché cancellato dalla sentenza di Calciopoli. In seguito al verdetto della Commissione d’Appello Federale, quel titolo vinto dai bianconeri venne revocato e non fu più assegnato.

I trofei nazionali vinti da Ibra sono, quindi, quelli con Ajax (2), Inter (3), Milan (1), Barcellona (1) e Paris Saint-Germain (4). Il primo risale all’annata 2001-2002, mentre l’ultimo 2015-2016. Questo commento ha suscitato la polemica di alcuni tifosi sui social. Su Twitter, ad esempio, un tifoso dei nerazzurri dice: “Non considera quelli rubati…ma non vedo quante Champions ha vinto”. Applausi e critiche, come sempre, per lo svedese.