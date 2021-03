La sessione di calciomercato estiva si preannuncia bollente: Milan e Juve a caccia di un attaccante, con un obiettivo in comune. Il giocatore è in scadenza

Le big di Serie A iniziano a pianificare le mosse per la prossima sessione di calciomercato. La situazione economica mondiale è al tracollo, ma le società proveranno a cogliere le occasioni che si presenteranno per rinforzare le proprie rose. Si aspettano colpi importanti i tifosi di Milan e Juventus, desiderosi di veder proseguire i progetti ambiziosi dei due club. Entrambe potrebbero anche dar vita ad un duello di mercato.

Calciomercato, duello Milan e Juve per la punta

La Juventus ed il Milan sono infatti a caccia di un attaccante che possa ampliare le rotazioni dei propri allenatori. I bianconeri hanno sofferto oltremodo l’assenza di Dybala e pagato a caro prezzo i momenti in cui anche Morata non era al meglio. Dall’altro lato anche i rossoneri si ritrovano con un reparto da ringiovanire e una prima punta da affiancare a Ibrahimovic, in scadenza di contratto.

Gli occhi dei due club si sono focalizzati così su un talento della Serie A che porta al nome di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è tra i giocatori che più ha colpito nella prima parte di stagione, ma sta vivendo a Roma un momento di calo. Protagonista di ben nove gol e nove assist in campionato, l’armeno non segna da cinque partite ed il suo rendimento è in calo. A gennaio è aumentata la concorrenza con il ritorno di El Shaarawy e presto tornerà a disposizione anche Zaniolo.

Calciomercato, Raiola ammicca a Milan e Juventus

Questi fattori potrebbero mettere in bilico la permanenza a Roma di Mkhitaryan che ha un contratto in scadenza a giugno e ancora non ha trovato l’accordo con la società per il rinnovo. L’armeno si trova molto bene nella capitale e ha un ottimo feeling con Fonseca, ma la firma non arriva e il suo agente – Mino Raiola – strizza l’occhio all’interesse di Milan e Juventus.

La priorità – al momento – resta la permanenza in giallorosso, ma sullo sfondo potrebbe riaccendersi l’entusiasmo della ‘Vecchia Signora’, pronta a mettere le mani a costo zero su un campione affermato. Occhio anche al Milan, che con Raiola deve anche discutere i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli e potrebbe sfruttare l’occasione per parlare anche di questa situazione e volgerla a suo vantaggio.