Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e pensa al colpo futuro per l’attacco: il club fissa il prezzo

Il Milan sta vivendo una stagione particolare condita da una partenza a sorpresa che ha mandato i rossoneri in vetta alla classifica per diversi mesi, prima di scendere a causa dell’alternanza di risultati positivi e negativi. Nell’ultima settimana i rossoneri si sono imposti per 1-2 sul campo della Roma prima di impattare tra le proprie mura per 1-1 contro l’Udinese, grazie alla rete dal dischetto di Kessie allo scadere.

La compagine allenata da Stefano Pioli deve rialzarsi al più presto per continuare a sognare lo scudetto, visto che i recenti passi falso hanno allontanato la vetta di ben sei punti. L’Inter non ha intenzione di fermarsi e per questo servono risultati importanti da qui alla fine per provare a sognare il titolo. C’è da dire però che lo scudetto non era neanche nei pensieri della società nella scorsa estate, visto che l’obiettivo primario del Milan è quello di tornare in Champions League e quindi raggiungere una delle prime quattro posizioni.

Calciomercato Milan, idea Malen per il futuro: il PSV lo valuta 30 milioni

È chiaro che i risultati positivi ottenuti in questi mesi portano la società a credere nella propria rosa e ambire sempre di più a raggiungere traguardi importanti. Mentre la squadra continua a lavorare sul campo, infatti, la società non smette di programmare il futuro e i possibili nuovi colpi da attuare nella prossima estate. Ora nel mirino della dirigenza sembrerebbe esserci Donyell Malen.

Il giovane olandese sta vivendo un’annata straordinaria con la maglia del PSV, dove ha già collezionato 23 presenze in questo campionato condite da ben 14 reti. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, il Milan sarebbe pronto all’assalto per rinforzare il proprio attacco. Il PSV valuta il proprio attaccante circa 30 milioni di euro, una cifra sicuramente alla portata dei rossoneri che potrebbero così assicurarsi uno degli attaccanti più importanti del futuro.

Oltre a impressionare in campionato, Malen ha fatto benissimo anche in Europa League dove ha segnato cinque gol nelle otto gare giocate.