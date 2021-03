Il Milan deve correre ai ripari per la fascia destra, l’addio probabile di Dalot, che tornerà al Manchester United, preoccupa i rossoneri

Il Milan deve correre ai ripari nel calciomercato estivo perché il terzino destro, in prestito dal Manchester United, Diogo Dalot, a fine giugno molto probabilmente non verrà riscattato e tornerà in Premier League. Quindi, la dirigenza rossonera ha messo gli occhi sull’ex Inter, ora in forza all’Atletico Madrid, Sime Vrsaljko.

Calciomercato Milan, per il dopo Dalot c’è Vrsaljko | Le ultime

I rossoneri vogliono continuare a splendere in Serie A, e non solo. Il Milan, infatti, nella finestra estiva del calciomercato difficilmente penserà al riscatto del suo terzino destro Diogo Dalot, che dunque tornerà al Manchester United per dare un po’ di respiro a Aaron Wan-Bissaka.

L’alternativa, Paolo Maldini e company, l’hanno trovata in una vecchia conoscenza del massimo campionato, passato anche nelle file dell’Inter, tra l’altro. Si parla di Sime Vrsaljko, secondo quanto rivela il portalo spagnolo ‘fichajes.net’. Il croato, in forza all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, valutato intorno agli 8 milioni, è in scadenza nel 2022, ma potrebbe lasciare la capitale spagnola già da quest’estate. Tutto dipenderà, però, dalle scelte dell’allenatore dei Colchoneros, che potrebbe non volersi privare del suo terzino destro. In quel caso, il Milan dovrà cercare altrove.