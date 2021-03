La Juventus potrebbe tentare l’assalto a un calciatore di Serie decisamente interessante nei prossimi mesi sul calciomercato. Ecco la sua posizione e le possibili condizioni per l’addio

La Juventus è sempre più convinta nel tentare la sua scalata sia in campionato che in Champions League. I bianconeri, però, tengono anche un occhio sulle prospettive di calciomercato e preparano un possibile assalto a un calciatore che sta facendo molto bene in Serie A. Stiamo parlando di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è uno dei perni del Napoli, ma i bianconeri restano in agguato, in attesa di mettere a segno il colpo durante il mercato estivo.

Calciomercato Juventus, Paratici all’assalto di Zielinski: cambia tutto senza Champions League

Il polacco da trequartista sta rendendo bene agli ordini di Gennaro Gattuso, mostrando anche in questa stagione tutte le sue qualità tecniche. Se, però, non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League per il centrocampista potrebbe esserci l’addio ai partenopei. Il ragazzo è valutato circa 35 milioni e Paratici potrebbe pensare a quest’investimento in modo da rinforzare il centrocampo, uno degli anelli deboli della squadra in questa stagione. Vedremo se la trattativa si concretizzerà nel prossimo futuro o se i bianconeri dovranno puntare su altri obiettivi per il loro centrocampo.