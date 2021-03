Calciomercato Juventus, Milan e big anticipate | Colpo Zaccagni!

Anche gli occhi della Juventus su Mattia Zaccagni, la rivelazione di questo campionato di Serie A. Possibile anticipo sul Milan e le altre big: tutti i dettagli

Torna il sereno in casa Juventus a due giorni dalla decisiva sfida di Champions League contro il Porto. La squadra bianconera ha centrato un’importantissima vittoria in campionato con la Lazio di Simone Inzaghi, arrivata in rimonta e nonostante l’emergenza infortuni dell’ultimo periodo. Contro i biancocelesti si sono comunque registrati i primi importanti recuperi, su tutti quello di Cuadrado, oltre ad Arthur e Bonucci che sono subentrati dalla panchina. Ieri l’emergenza riguardava in particolare il centrocampo, dove è stato addirittura adattato Danilo, che in generale è anche il reparto più in difficoltà. Non a caso sono già diversi i centrocampisti accostati al club bianconero in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Tra questi c’è anche Mattia Zaccagni, la grande rivelazione di questo campionato di Serie A. Il talento del Verona è finito sul taccuino delle big, Juve e Milan comprese: ecco le ultime e tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, occhi su Zaccagni | La possibile offerta! Cifre e dettagli

Il girone di andata ha visto l’esplosione di Mattia Zaccagni: con 5 gol e 7 assist a referto, il talentuoso 25enne si è affermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato. Prestazioni che gli sono valse accostamenti piuttosto importanti: tutte le big, infatti, hanno messo il suo nome sul taccuino in vista della sessione estiva di calciomercato, Milan e Juventus su tutte. Da sempre attenta ai talenti italiani, non è dunque escluso un possibile assalto della società bianconera nella prossima estate. Zaccagni è già valutato almeno 20 milioni di euro dal Verona, con Paratici che potrebbe però offrire delle contropartite tecniche.

Un profilo giovane che può fare al caso del club gialloblù è quello di Frabotta, anche se gli scaligeri preferirebbero Nicolò Fagioli, anche attraverso la formula del prestito, o solo cash. In ogni caso, il Milan e le altre big sono avvisate: la Juve potrebbe fare sul serio anche per Zaccagni. Staremo a vedere.