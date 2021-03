Juventus e Roma seguono il profilo di Lacazette in sede di calciomercato: il futuro del francese pare vedere ancora la Premier

Le grandi squadre della Serie A sono concentrate sul prosieguo della stagione, al fine di raggiungere i propri obiettivi. In particolare, Juventus e Roma stanno ottenendo risultati buoni alternati a prestazioni non all’altezza delle aspettative. I bianconeri hanno raccolto i 3 punti nell’importantissimo scontro andato in scena ieri all’Allianz Stadium contro la Lazio e sono, attualmente, terzi a quota 52 punti dopo 25 giornate di campionato. I giallorossi, invece, hanno conquistato un rilevante successo in extremis al Franchi contro la Fiorentina e proseguono la rincorsa al quarto posto ora occupato dall’Atalanta. Entrambe le compagini, inoltre, non smettono di monitorare il calciomercato in vista della prossima stagione. Le società studiano, infatti, possibili occasioni per l’attacco: un giocatore da loro seguito, però, potrebbe sfumare definitivamente.

Calciomercato Juventus e Roma, sfuma Lacazette: futuro in Premier

Juventus e Roma potrebbero aver bisogno di rinforzi nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. I bianconeri hanno dimostrato di avere assoluto bisogno di un centravanti nelle partite in cui è mancato e Morata, nonostante la doppietta messa a segno contro la Lazio, non sembra poter dare le garanzie giuste. La squadra capitolina, invece, potrebbe perdere Edin Dzeko, già dato per partente più di una volta e vicino all’addio anche nell’ultima sessione invernale. Il bosniaco, inoltre, non ha più un rapporto idilliaco con Fonseca e ora è arrivato anche l’infortunio a peggiorare il tutto.

Le due compagini monitorano la situazione legata ad un giocatore proveniente dalla Premier League: si tratta di Alexandre Lacazette, attaccante in forza all’Arsenal. Il francese è in scadenza a giugno 2022 e il rinnovo non è in programma: gli inglesi dovranno, quindi, cederlo la prossima estate per evitare l’addio a parametro zero. Secondo quanto riferisce il sito ‘Todofichajes.com’, nella corsa al 29enne si sarebbe inserito anche il Tottenham, oltre all’Atletico Madrid.

Gli Spurs è possibile passino in vantaggio, considerando che Lacazette preferirebbe restare in Inghilterra. Il gruppo di Mourinho gli darebbe anche la possibilità di non spostarsi da Londra. I ‘Gunners’ confidano di poter ricavare dalla cessione dell’ex Lione almeno 25 milioni di euro. Obiettivo per il reparto offensivo che pare sfumare in casa Roma e Juventus.