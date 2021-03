Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’addio di un centrocampista: possibile scambio in Francia in estate

La Juventus dimostra grande carattere nell’ultimo match vinto contro la Lazio e continua a mettere pressione ai piani alti occupati da Inter e Milan. Nel frattempo bisogna recuperare tutte le energie possibili per la partita di martedì sera, quando all’Allianz Stadium arriverà il Porto. Infatti contro i portoghesi sarà bisogno di una vittoria che ribalti il 2-1 dell’andata. La società però pensa anche alla prossima stagione ed a come sfoltire la rosa. A giugno un centrocampista potrebbe partire, ma potrebbe aprirsi uno scambio in Francia.

Calciomercato Juventus, scambio con il Monaco: Golovin per Ramsey

Continua ad essere inferiore alle attese la stagione di Aaron Ramsey con la maglia della Juventus. Il gallese arrivato due anni fa dall‘Arsenal a parametro zero già lo scorso anno aveva deluso, e quest’anno continua a non rendere al meglio in maglia bianconera.

Così nella prossima sessione invernale il centrocampista potrebbe anche lasciare Torino. A mettere gli occhi su di lui è il Monaco, che sarebbe pronto a proporre alla Juventus uno scambio. Sul piatto per Ramsey, valutato dalla Juventus circa 20 milioni, verrebbe messo il centrocampista Aleksandr Golovin, arrivato tre anni fa dal CSKA Mosca. Il valore del calciatore russo sarebbe di circa 30 milioni di euro, quindi maggiore a quello del gallese. Un’offerta che potrebbe allettare il club bianconero, soprattutto percé Golovin fu cercato dalla Juventus prima di andare al Monaco.