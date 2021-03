Calciomercato Juventus, si accelera per Marcelo | Inter gelata

La Juventus potrebbe presto mettere a segno un colpo importante sul calciomercato. L’Inter potrebbe perdere in un colpo solo due profili decisamente interessanti

La Juventus è riuscita a battere la Lazio nonostante le tante assenze nella partita di ieri sera. I bianconeri proseguono nella loro rincorsa allo scudetto, ma allo stesso tempo tengono d’occhio il calciomercato alla ricerca di opportunità per rinforzare la rosa. I bianconeri da mesi sono accostati a Marcelo in difesa. Sulla fascia sinistra la rosa di Pirlo ha ravvisato alcune lacune in questa stagione e il brasiliano, che ritroverebbe Cristiano Ronaldo, sarebbe l’ideale per completare la retroguardia.

Calciomercato Juventus, assalto a Marcelo: l’Inter perde anche Guerreiro

Il possibile colpo da parte dei torinesi potrebbe avere ricadute anche sull’Inter. I nerazzurri, infatti, potrebbero salutare Ashley Young e investire su un nuovo profilo in difesa e sono diversi i nomi sul tavolo della società e in via di valutazione nelle prossime settimane. Marcelo potrebbe presto essere stornato dalla lista, ma attenzione anche a Raphael Guerreiro. Il portoghese è da tempo accostato ai nerazzurri, ma secondo quanto riporta ‘fichajes’ sarebbe il sostituto designato di Marcelo al Real Madrid. Il doppio scenario costituirebbe dunque una doppio beffa per la Beneamata.