La Juventus è pronta ad un mercato estivo al top: una girandola di portieri, che coinvolge anche Szczesny, potrebbe riportare un campione in bianconero

La Juventus si prepara ad affrontare una sessione estiva di calciomercato da protagonista. La società è pronta a regalare a mister Pirlo una squadra che possa garantire più rotazioni ed evitare così che si ripresentino situazioni d’emergenza come in questa stagione. La sensazione è che la rosa verrà rinforzata in ogni reparto, cercando di sfruttare le occasioni che si presenteranno.

Calciomercato Psg, interesse per De Gea

La Juventus, proprio seguendo quest’ottica, potrebbe essere coinvolta in un giro di portieri notevole ed internazionale. Tutto partirebbe dalla possibile cessione di David De Gea al Psg. Secondo quanto riferisce ‘The Sun‘, infatti, i francesi avrebbero messo nel mirino il portiere spagnolo dello United, protagonista di una stagione di alti e bassi con il club inglese.

Nelle ultime ore ha infatti suscitato scalpore la partenza per la Spagna del giocatore in seguito alla nascita del figlio: De Gea salterà così il derby di Manchester e la partita di Europa League contro il Milan. La decisione ha lasciato in subbuglio il club, che ora potrebbe cederlo. In scadenza nel 2023, è in cima alla lista dei desideri di Pochettino per sostituire Navas.

Calciomercato Juventus, Szczesny per arrivare a Pogba

L’affare, qualora dovesse andare in porto, scatenerebbe una girandola di affari che vedrebbe coinvolta anche la Juventus. Lo United – per sostituire De Gea – ha messo tra i preferiti Wojciech Szczesny, portiere classe 1990 bianconero. Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2024 e strapparlo alla ‘Vecchia Signora’ non sarà facile. Ecco perché gli inglesi potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Paul Pogba per cercare di porre in discesa la trattativa.

Paul Pogba è da sempre nel mirino della dirigenza e il suo ritorno è nei pensieri di Paratici, che sogna di rivederlo a disegnare geometrie per la Juventus. Il francese – che va in scadenza con gli inglese nel 2022 – non ha mai nascosto il desiderio di giocare ancora peri bianconeri, ma fino a questo momento non si è trovata la soluzione per chiudere l’affare. La girandola di portieri potrebbe portare a coronamento un sogno di mercato mai troppo celato dalla Juventus.