Il difensore centrale della Juventus potrebbe lasciare Torino perché non è arrivato il salto di qualità, destinazione Barcellona

Non è cresciuto come avrebbe voluto, alla Juventus, il difensore centrale olandese Matthijs de Ligt, eppure c’erano tutti i presupposti. Tra fermate e infortuni, la sua avventura in terra italiana non è stata quello che si aspettava. E, forse, possono dire lo stesso anche in casa bianconera, considerato quanto è stato pagato durante la finestra di calciomercato estivo del 2019. Le strade, però, potrebbero presto dividersi, con il giovane pronto a partire alla volta di Barcellona se dovesse arrivare un’offerta adeguata.

Calciomercato Juventus, de Ligt vuole il Barcellona | Le ultime

Era costato 75 milioni di euro soltanto nel 2019, Matthijs de Ligt, alla Juventus. Il centrale difensivo olandese, ex Ajax, però potrebbe partire già da quest’estate dall’Italia per arrivare proprio al Barcellona, che si trova in crisi finanziaria, ma anche in difesa non è messa poi così bene tra gli infortuni di Piqué e il non ottimo rendimento di Lenglet e Umtiti. E il Psg ne sa qualcosa. Il trasferimento di de Ligt sarebbe, poi, ulteriormente facilitato dal tecnico dei blaugrana, Roland Koeman, olandese proprio lui.

Al momento la Juventus valuta soltanto proposte stellari per far partire il suo campioncino, sia per aggiustare i conti, sia perché la volontà del difensore sembra orientata verso l’andare via. Considerato il contratto in scadenza nel giugno del 2024, la giovane età – 22 anni da compiere ad agosto -, quanto sborsato appena due anni fa, i bianconeri potrebbero iniziare le trattative a partire da offerte da 90 milioni di euro. In tutto questo scenario c’è da considerare anche il ruolo del suo agente, Mino Raiola, che aveva già provato a portare il suo assistito in Catalogna dopo il suo exploit all’Ajax.

Una cosa è certa: non sarà facile. Per nulla. Perché nonostante la volontà di de Ligt, il Barcellona non naviga in buone acque e perché la Juventus non ha nessuna intenzione di perdere il suo investimento. In linea generale, però, de Ligt non vedrebbe l’ora di rigiocare con il suo amico De Jong. Uomo avvisato, mezzo salvato, insomma.