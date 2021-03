L’Inter potrebbe vedere un importante addio per un’offerta irrinunciabile: si punta a due obiettivi in Serie A

Domani sera l’Inter affronterà una partita molto importante per la corsa verso lo scudetto, dove affronterà l’Atalanta. Una partita difficile in cui Antonio Conte conterà sicuramente sulla coppia d’attacco Lautaro Martinez – Lukaku, certamente una delle migliori in Serie A al momento e la migliore a disposizione del tecnico nerazzurro.

Nel frattempo si lavora già alla prossima sessione di calciomercato per costruire la rosa per la prossima stagione. A spaventare la società nerazzurra potrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile da parte del Real Madrid per il bomber numero 9, Romelu Lukaku. Infatti i ‘blancos’ per assicurarsi l’erede di Benzema potrebbero mettere sul piatto 100 milioni di euro. Un’offerta assolutamente irrinunciabile, che potrebbe portare l’Inter ad accettare. Poi però bisognerà rinforzare la rosa con un altro attaccante e non solo. Così si punta il mirino in Serie A.

Calciomercato Inter, Lukaku al Real Madrid: idea Zapata e Gosens dall’Atalanta

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma per l’Inter potrebbe arrivare una rivoluzione. Infatti i nerazzurri potrebbero ricevere in estate un’offerta irrinunciabile per il proprio bomber, Romelu Lukaku. A mettere sul piatto ben 100 milioni potrebbe essere il Real Madrid, che è alla ricerca di un attaccante che possa raccogliere l’eredità di Karim Benzema.

Così l’Inter potrebbe puntare il proprio mirino in casa Atalanta, prossima avversaria in Serie A domani sera. Per sostituire Lukaku si potrebbe puntare su Duvan Zapata, bomber della ‘Dea’, e Robin Gosens, che anche quest’anno sta confermando le proprie qualità e l’ottima prestazione della scorsa stagione. Per i due calciatori l’Atalanta spara alto, chiedendo intorno ai 45-50 milioni per il bomber colombiano, e tra i 35 e i 40 milioni per l’esterno tedesco. Due colpi che sono da tempo nella lista di Antonio Conte e che potrebbero rinforzare la rosa interista per la prossima stagione.