Verona-Milan, infortunio per Rebic | Pioli ha gli uomini contati

Il Milan si appresta a giocare contro il Verona una partita importante in Serie A. Stefano Pioli, però, dovrà fare i conti con un’altra assenza. Ecco le ultime novità

Il Milan affronterà in questo weekend il Verona. Un match praticamente da dentro o fuori nella corsa al titolo. I rossoneri intanto devono fare i conti con un’altra assenza pesante in vista del match di Serie A. Stefano Pioli doveva già fronteggiare la mancanza di Zlatan Ibrahimovic, suo perno offensivo. Ora arriva anche una nuova assenza nel reparto offensivo: si tratta di Ante Rebic. Il croato ha lasciato l’allenamento in programma alle 14,30 e non sarà della partita. Nessun problema muscolare per lui, ma un’infiammazione all’anca destra.

Verona-Milan, problemi in attacco per Pioli: da Ibrahimovic a Rebic

Stefano Pioli deve trovare tre punti che sarebbero essenziali nella partita contro il Verona. Dovrà farlo, però, fronteggiando serie assenze in attacco, a partire da Zlatan Ibrahimovic. Ora si aggiunge anche l’indisponibilità di Ante Rebic: vedremo come riuscirà il tecnico rossonero a fronteggiare l’assenza dell’ex Eintracht e dello svedese in attacco. Uomini contati in vista del match contro il Verona.