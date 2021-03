La Juventus va sotto contro la Lazio nel big match del sabato di Serie A: si scatenano le critiche dei tifosi sui social

Parte in salita il big match della 25esima giornata di Serie A per la Juventus. Infatti all’Allianz Stadium è la Lazio a passare in vantaggio dopo un quarto d’ora di gioco, grazie al gol di Corra che in contropiede punisce i bianconeri. La squadra juventina però alla mezz’ora reclama un tocco di mano in area di Hoedt, non sanzionato né dall’arbitro né dal Var. A pareggiare i conti è Adrien Rabiot, ma ai tifosi non basta.

Infatti i supporters bianconeri sembrano essere esausti e si scatenano sui social con una pioggia di critiche nei confronti della squadra, ma nell’occhio del ciclone in particolare c’è uno solo, il tecnico Andrea Pirlo.

Juventus-Lazio, Pirlo out spopola sui social: i tifosi sono esausti

La peggiore Juve di sempre col peggiore allenatore di sempre.

Fortunatamente punti fatti prima della mano del nuovo allenatore dovrebbero bastare ad evitare la retrocessione in B.#Pirloout #JuveLazio — Mauro F. (@maurofughi) March 6, 2021

La continuità sembra non fare parte della Juventus di quest’anno. Infatti dopo il 3-0 rifilato allo Spezia nel turno infrasettimanale di campionato, i bianconeri nel big match contro la Lazio vanno sotto nel punteggio dopo un quarto d’ora di gioco. A pareggiare è Adrien Rabiot con un bel gol da angolo difficile, ma le critiche non mancano, soprattutto ad Andrea Pirlo. Molti supporters infatti sui social si lamentano del gioco impresso alla squadra dal tecnico alla sua prima esperienza in panchina.

Tanti i commenti negativi, che fanno capire come i supporters siano contrariati per la scelta della società di affidare la panchina a Pirlo, invece che a un tecnico più esperto. Infine tra i tifosi c’è anche chi vorrebbe un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri.