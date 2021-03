La Juventus batte 3-1 la Lazio nonostante le assenze e lo svantaggio iniziale: la doppietta di Morata affonda i biancocelesti

La Juventus conquista tre punti fondamentali contro la Lazio, squadra che negli ultimi anni l’ha sempre messa in difficoltà strappandole punti importantissimi. La squadra di Andrea Pirlo conta diverse assenze, tra cui quella di Cristiano Ronaldo che parte dalla panchina. Questo porta il tecnico bianconero a scegliere Kulusevski e Morata dal primo minuto in attacco.

A passare in vantaggio però dopo un quarto d’ora sono gli uomini di Inzaghi, grazie al gol di Corrrea che sfrutta l’errore di Kulusevski e punisce in contropiede. Dopo varie proteste per un fallo di mano di Hoedt in area, i bianconeri raggiungono il pareggio con il bel gol di Rabiot su assist di Morata. Nella ripresa la Juventus entra con una cattiveria agonistica vista difficilmente in questa stagione, e prima passa in vantaggio con il gol di Alvaro Morata innescato in contropiede da una grande cavalcata di Chiesa, e poi va sul 3-1 con il rigore realizzato dallo spagnolo. Una dimostrazione di carattere importante degli uomini di Andrea Pirlo in vista del ritorno di Champions League di martedì sera contro il Porto, dove si dovrà ribaltare il 2-1 dell’andata.

Juventus-Lazio 3-1, tabellino e classifica aggiornata

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (70′ Arthur), Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa (82′ Bonucci), Rabiot, Ramsey (70′ McKennie), Bernardeschi; Kulusevski, Morata (69′ Ronaldo). All. Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic (55′ Patric), Milinkovic-Savic, Leiva (55′ Escalante), Luis Alberto (82′ Luis Alberto), Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Arbitro: Davide Massa (sezione d’Imperia)

Var: Marco Di Bello (sezione di Brindisi)

Ammoniti: 80′ Acerbi

Marcatori: 14′ Correa, 39′ Rabiot, 57′ Morata, 60′ Morata

CLASSIFICA SERIE A: Inter 59; Milan 53; Juventus 52; Atalanta 49; Roma 47; *Napoli 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; **Udinese 32; Sampdoria 31; Bologna 28; Genoa 27; Fiorentina, **Spezia e **Benevento 26; Cagliari 21; ***Torino 20; Parma 15; Crotone 12.

* Una partita in meno

** Una partita in più

*** Due partite in più