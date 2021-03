La Juventus ha comunicato la lista ufficiale dei convocati per il big match con la Lazio: recuperi importanti per Pirlo

Manca poco al big match tra Juventus e Lazio della 26esima giornata di Serie A, che andrà in scena questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Lo scontro, in programma alle 20:45, è senz’altro affascinante e promette grande spettacolo. Nel frattempo, i bianconeri hanno reso nota la lista ufficiale dei convocati. Buone notizie per il tecnico Pirlo: tornano a disposizione Bonucci, Cuadrado e Arthur. Non ce la fa De Ligt, che quindi non siederà neanche in panchina. Problemi, invece, per Cristiano Ronaldo, che non è al meglio ed a meno di sorprese partirà tra le riserve.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, salta il colpo | Annuncio ufficiale

Di seguito la lista completa ufficiale dei giocatori a disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, De Marino; Arthur, Ramsey, Mckennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters; Ronaldo, Morata, Akè.