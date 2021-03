Calciomercato Juventus, rinnovo Sergio Ramos | C'è la 'scadenza'

Il futuro di Sergio Ramos continua a far discutere non poco sul calciomercato. Il difensore centrale non ha ancora sciolto le riserve per il futuro: i bianconeri restano alla finestra

La Juventus entra nella fase cruciale della sua stagione e deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto in difesa. I bianconeri da mesi ormai seguono con grande attenzione la situazione di Sergio Ramos. Non è ancora arrivato il rinnovo di contratto del centrale e ora il tempo inizia a stringere per il difensore del Real Madrid. Ecco le ultime novità sul suo futuro che arrivano dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Sergio Ramos: le ultime novità

Come riporta ‘Marca’, il Real Madrid ha presentato un’offerta di rinnovo di contratto al suo capitano. Questa proposta, però, ha una data di scadenza e cesserà di essere valida entro la fine di marzo, cosa comune in questo tipo di trattativa. Florentino Perez e Ramos hanno espresso le rispettive opinioni nel primo e la proposta è rimasta in piedi, ma non in modo permanente. L’offerta sul tavolo si attesta al rinnovo di un anno con opzione per il secondo. Ora anche Sergio Ramos vuole sciogliere le riserve per il suo futuro: quindi già la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro del ragazzo.