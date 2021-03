Calciomercato Juventus, addio Kroos | L'annuncio sul futuro

La Juventus aveva nel mirino Toni Kroos, ma il centrocampista del Real Madrid ha fatto un annuncio importante sul suo futuro

L’obiettivo della Juventus è quello di trionfare in Champions League, ecco perché nell’estate del 2018 si è deciso di puntare forte su Cristiano Ronaldo. Per quanto i bianconeri siano una squadra fortissima, serve sempre una mano da parte di giocatori d’esperienza in grado di alzare il livello qualitativo della squadra. I colpi dal Real Madrid sono sempre ben accetti, soprattutto per questo motivo. Anche perché i Blancos hanno trionfato in Europa nelle ultime stagioni. Anche se emergono delle novità sulla situazione legata a Toni Kroos.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, decisione presa | “Diventerà un top, resta altri due anni”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, c’è la strategia per Conte | Arriva la firma

Juventus, Kroos: “Voglio ritirarmi qui”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sport1‘, parlando del suo futuro: “La mia idea è quella di ritirarmi al Real, spero che si possa fare. Ho appena battuto Stielike nella classifica delle presenze, sono felice. Mi trovo molto bene qui, è un club speciale. Appena sono arrivato ho subito conquistato un titolo ed è dal giorno del mio debutto che mi sento a mio agio“. Il tedesco ha quindi chiuso alla possibilità di trasferirsi altrove, dunque la Juventus –che era molto interessata a strapparlo a Zidane– resta a bocca asciutta.