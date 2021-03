Spunta un’occasione importante per rinforzare il centrocampo della Juventus: arriva la decisione del club di Premier League

Non è un momento semplice quello che sta vivendo la Juventus, che in questa stagione voleva svoltare dopo aver fallito quasi tutti gli obiettivi un anno fa e invece sta avendo fin troppe difficoltà. I bianconeri infatti hanno effettuato una rivoluzione la scorsa estate ingaggiando Andrea Pirlo ma i risultati non sembrano essere positivi. La compagine bianconera ha conquistato la Supercoppa Italiana ma sta facendo fatica quasi in tutte le altre competizioni.

In Serie A infatti l’Inter sembra essere ormai in netto vantaggio, visto il distacco di ben dieci punti dalla ‘Vecchia Signora’. Cristiano Ronaldo e compagni però hanno disputato una gara in meno e per questo motivo vogliono ancora sperare nella rimonta che appare comunque molto difficile. Anche in Champions League c’è bisogno di rialzarsi e ribaltare la sconfitta rimediata nella gara di andata contro il Porto per 2-1.

Calciomercato Juventus, occasione Pogba: il Manchester United può lasciarlo partire

La dirigenza sa che qualcosa non va nei bianconeri e viste le due stagioni ricche di difficoltà, si lavora per una nuova rivoluzione in estate per provare a rialzarsi in maniera definitiva. Uno dei reparti che fa maggiore fatica è sicuramente quello del centrocampo, dove sembra mancare l’elemento di qualità che garantisca la svolta. Nel mirino della società c’è ormai da diverso tempo Paul Pogba e arrivano buone notizie in tal senso.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, il centrocampista francese potrebbe dire addio al Manchester United. I ‘Red Devils’ infatti stanno dando maggiore spazio a Bruno Fernandes e sembra che la decisione sia quella di puntare su di lui in futuro e liberarsi di Pogba, in modo da ridurre il tetto ingaggi. In estate dunque potrebbe esserci un nuovo tentativo da parte della Juventus per provare il colpaccio e avere nuovamente dei big nel reparto centrale del campo.

Paul Pogba non ha vissuto i migliori anni della sua carriera al Manchester United e un ritorno alla Juventus potrebbe sicuramente aiutarlo a farlo tornare ai livelli alti che ha mantenuto fino al 2016.