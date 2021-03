Calciomercato Juventus e Milan, offerta per Lovato | Che beffa

Juventus e Milan sono molto interessate a Matteo Lovato, ma a breve potrebbe arrivare la beffa da parte della Roma

La Juventus e il Milan stanno investendo molto sui giovani talenti, anche provenienti dalla Serie A. Chiesa e Tonali, per esempio, fanno parte di quella categoria di giocatori che hanno l’intenzione di diventare dei big del calcio italiano. Chiaro che non è semplice e c’è un percorso lungo da portare avanti, ma i due club ci credono. Tanti sono i giocatori emergenti, e alcuni di questi giocano nel Verona.

La squadra di Ivan Juric sta disputando un ottimo campionato, nonostante le tante cessioni dell’estate scorsa. Setti ha messo a disposizione del tecnico croato un gruppo di ‘bimbi terribili’, e alcuni sembrano già pronti per il grande salto. Tra questi, c’è Matteo Lovato, difensore centrale che ha attirato su di sé gli occhi di Juve e Milan. In Serie A, il classe 2000 ha già disputato 20 partite in questa stagione. Ma non ci sono solo Paratici e Maldini sul giocatore, anzi. I due dirigenti potrebbero essere beffati.

Juventus e Milan, beffa dalla Roma: offerta per Lovato

Secondo quanto riferito da ‘ASRomalive.it’, anche la Roma è interessata a Matteo Lovato, tanto da aver già presentato un’offerta. Per il difensore, infatti, il club giallorosso ha fatto sapere di poter investire una cifra compresa tra i 12 e i 13 milioni di euro. Il Verona, però, continua a chiedere 20 milioni. I rapporti tra i due club sono comunque buoni, visto anche l’ultimo affare della scorsa estate, quello di Marash Kumbulla. E’ assistito da Giuseppe Riso, stesso agente di Mancini e Cristante.