Inzaghi starebbe per firmare il rinnovo con la Lazio a breve: la Juventus resta vigile sul tecnico in sede di calciomercato

Juventus e Lazio sono le protagoniste di uno scontro importante nella 26esima giornata di Serie A. I bianconeri hanno bisogno di riprendere la marcia giusta dopo gli stop considerevoli ed assolutamente inaspettati contro Napoli in campionato e Porto in Champions. Nell’ultimo periodo, a causa di questa flessione, il tecnico Pirlo non ha vissuto momenti semplici, costretto anche a dover rinunciare a diversi elementi della rosa per via di numerosi infortuni. La sua posizione, perciò, rimane alquanto in bilico all’interno del club e la società, a maggior ragione se dovesse fallire tutti gli obiettivi stagionali, potrebbe seriamente pensare di sostituire l’ex Milan in sede di calciomercato. Segue, inoltre, il profilo di un tecnico che nella nostra Serie A fa vedere da anni cose importanti con la sua attuale squadra.

Calciomercato, Inzaghi rinnova con la Lazio: la Juve non molla

Si tratta di Simone Inzaghi, allenatore in forza alla Lazio. Il tecnico siede sulla panchina dei biancocelesti dal 3 aprile 2016 e in cinque anni di attività ha saputo gestire al meglio i giocatori a propria disposizione, dando vita ad un percorso stabile e di qualità. Ciliegina sulla torta il ritorno della squadra in Champions League dopo vari anni di assenza. La prossima settimana, inoltre, potrebbe arrivare il tanto atteso rinnovo con la squadra romana. La guida tecnica guadagna ora circa 2 milioni di euro a stagione (scadenza di contratto a giugno 2021) e vorrebbe un ulteriore ritocco al proprio ingaggio. La richiesta sarebbe di 3 milioni, ma il club di Lotito arriverebbe al massimo a 2,5 completi di bonus. La Juventus, nel frattempo, continua a monitorare la situazione di Inzaghi e nel futuro del 45enne è possibile ci siano i bianconeri. Situazione da monitorare, con possibili novità a breve.