L’Inter ha recentemente ritrovato un Alexis Sanchez nuovamente convincente ma l’ingaggio del cileno spaventa. Idea bomber dalla Scozia: piaceva al Milan

Prosegue a gonfie vele la seconda parte di stagione dell’Inter che nelle ultime uscite ha ritrovato anche un ottimo Alexis Sanchez. Il cileno è recentemente tornato al gol e contro il Parma è addirittura risultato decisivo, ripagando al meglio la fiducia di Conte con una doppietta pesantissima in chiave scudetto. Due reti che scacciano le critiche dei mesi scorsi e dissolvono le nubi sul suo impiego. Il tasto dolente resta però quello legato al pesantissimo ingaggio che incide negativamente sul bilancio dell’Inter, e la tenuta fisica non sempre ottimale. Al netto di questo rientro in grande stile, la società meneghina potrebbe comunque decidere di trovare una nuova sistemazione a Sanchez alla luce anche dei problemi societari ed economici del momento, che obbligato il club a ridisegnare le proprie strategie finanziarie. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Sanchez ingaggio pesante: erede dalla Scozia

Alla luce sia dell’ingaggio altissimo che dei continui problemi fisici che incontra il cileno, l’Inter potrebbe andare a caccia di un nuovo attaccante con caratteristiche non troppo lontane. Un profilo interessante è il classe 1996 dei Rangers, Alfredo Morelos autore di 14 reti e 12 assist in questa annata. L’ecuadoregno è in grado di disimpegnarsi sia da prima che da seconda punta e sarebbe dunque semplice da inserire in un attacco a due.

Il costo del cartellino non rappresenterebbe una follia, con una valutazione ad oggi non superiore ai 15 milioni di euro. Morelos peraltro fu già accostato alla Serie A, quando un anno fa il Milan sembrava interessato alle sue prestazioni, salvo poi abbandonare la pista. Potrebbe quindi riprovarci l’Inter andando a potenziare il reparto offensivo con un calciatore ancora relativamente giovane e con margini di miglioramento. Morelos ha peraltro incassato un paio di settimane fa i complimenti pubblici di Lukaku per un gesto di fair play in Europa League.