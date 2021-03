Calciomercato Inter, Real Madrid su Lukaku | 'Assist' dalla Juventus

L’Inter dovrà resistere a un nuovo attacco sul calciomercato al suo calciatore più rappresentativo, Romelu Lukaku. Tutto parte da una mossa da parte della Juventus

Romelu Lukaku sta trascinando l’Inter in campionato a suon di gol e grazie alle sue prestazioni travolgenti. L’attaccante belga continua il suo score straordinario, attirando contestualmente anche le attenzioni dei maggiori club internazionali: uno di questi potrebbe essere il Real Madrid. I Blancos potrebbero, infatti, andare all’assalto della punta ex Manchester United. Tutto potrebbe nascere, però, dalla Juventus: ecco il possibile scenario in ottica calciomercato nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, c’è la strategia per Conte | Arriva la firma

Calciomercato Inter, occhio al futuro di Lukaku. Di mezzo Benzema-Juventus

Tutto partirebbe, infatti, dal possibile assalto della Juventus a Karim Benzema. I rapporti tra Fabio Paratici e Florentino Perez sono ottimi e ciò potrebbe consentire ai bianconeri di mettere le mani sulla punta francese per una cifra di circa 10 milioni di euro. A quel punto il Real Madrid tenterebbe un assalto concreto a Romelu Lukaku, valutato circa 90-100 milioni di euro dall’Inter. E in ballo tra i due club resta sempre la questione dei pagamenti di Achraf Hakimi. Paratici potrebbe, dunque, in un colpo solo assicurarsi un calciatore come Benzema e privare l’Inter del suo miglior calciatore.