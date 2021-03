Il Chelsea pare si stia avvicinando in sede di calciomercato all’acquisto di Llorente: l’Atletico potrebbe pensare ad un big dell’Inter

L’Inter sta attraversando un momento fantastico in campionato. La squadra ha acquisito quella consapevolezza che sembrava mancare ad inizio stagione e sta accumulando un filotto di risultati positivi uno dietro l’altro. L’obiettivo scudetto si avvicina sempre di più, con i lombardi che hanno allungato in classifica sui cugini del Milan dopo l’ultima giornata e si trovano a +6 a quota 59 punti. Potrebbero, però, arrivare notizie poco rassicuranti in sede di calciomercato: è possibile, infatti, che una squadra della Liga si interessi seriamente all’acquisto di un importante elemento della rosa milanese.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, sorpresa in attacco | Bomber dalla Scozia

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, si tenta il colpo in Serie A | Affare low cost

Calciomercato Inter, occhio a Brozovic: pericolo Atletico

Secondo quanto riferito dal sito ‘Todofichajes.com’, il Chelsea si starebbe avvicinando all’acquisto di Marcos Llorente, centrocampista in forza all’Atletico Madrid. Si tratterebbe di un’operazione da circa 80 milioni di euro complessivi. Gli spagnoli, inoltre, per sostituire il giocatore potrebbero pensare ad un importante elemento di una grande squadra della nostra Serie A. Il calciatore in questione è Marcelo Brozovic dell’Inter. Il regista croato è in scadenza di contratto a giugno 2022 e sarebbe un vecchio pallino del tecnico Simeone.

Il 28enne ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. La valutazione di mercato che fa il suo club, invece, si attesta sui 45. I biancorossi potrebbero tentare l’assalto nei prossimi mesi.