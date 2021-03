L’Inter pianifica il futuro tra nuovi innesti e conferme importanti: la dirigenza è pronta a blindare un uomo chiave, ma con il rinnovo l’ingaggio va spalmato

L’Inter ha trovato una continuità di risultati importante in questo inizio di 2021. La squadra nerazzurra – reduce da sei vittorie consecutive in campionato – ha dato il via ad una rimonta incredibile che l’ha portata al primo posto in Serie A, a +6 sul Milan secondo. La prematura dipartita dalle coppe sembra aver dato la giusta carica agonistica ai giocatori che ora non vogliono più lasciare punti per strada.

Calciomercato Inter, idea per il rinnovo di Conte

Il cammino è ancora lungo, ma i presupposti per fare bene ci sono. Il merito è anche – e soprattutto – di mister Antonio Conte, riuscito a cucire una squadra a sua immagine e somiglianza. L’allenatore ha impresso la giusta carica ai suoi ed i dettami tattici per risultare il miglior attacco della Serie A (62 gol fatti) e la seconda difesa meno battuta (25 reti subite, meglio solo la Juventus, 20).

I risultati sono sotto gli occhi di tutti e anche per questo in società si pensa a blindare l’allenatore. Antonio Conte ha un contratto in scadenza nel 2022, ma a spaventare è l’ingaggio, attualmente stabile a 12 milioni a stagione. L’idea dell’Inter è un rinnovo con spalmatura dello stipendio in più anni, una suggestione che il mister potrebbe prendere in considerazione.

Calciomercato Inter, le basi per il rinnovo di Conte

La strada è segnata, ma il primo obiettivo è portare a casa uno scudetto ancora non sicuro. I punti a disposizione sono ancora tanti e l’Inter non deve perdere la concentrazione. Il successo finale aprirebbe le porte al rinnovo, con lo scopo poi di migliorare le prestazioni in Europa nell’anno a venire. Mister Antonio Conte chiede la conferma dei suoi pupilli, tra tutti Romelu Lukaku, autore di 18 gol in campionato.

Il rinnovo di Conte può segnare le scelte di calciomercato della società, desiderosa di aprire un ciclo vincente con l’allenatore. Le basi per parlare di rinnovo ci sono, ma le decisioni finali saranno prese solo al termine di un campionato ancora aperto a qualsiasi risultato.