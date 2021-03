Calciomercato, Sule verso il Chelsea | Big italiane più lontane

Il futuro di un calciatore in ottica calciomercato potrebbe cambiare notevolmente nei prossimi mesi. Le big italiane si allontanano dal centrale

Diversi club italiani potrebbero decidere di rinforzare in maniera considerevole la propria difesa sul calciomercato. La Juventus è stata accostata a diversi profili di alto livello nelle ultime settimane con cui potrebbe completare ulteriormente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Anche il Milan potrebbe decidere di fare il salto di qualità nella sua retroguardia, puntando su un centrale in grado di offrire affidabilità e fisicità a un reparto che ha sofferto non poco nell’ultimo periodo. L’Inter monitora il mercato e potrebbe decidere di cogliere occasioni interessanti.

Una di queste sarebbe potuto essere Niklas Sule. Il difensore centrale del Bayern Monaco potrebbe lasciare i bavaresi al termine della stagione. Su di lui attenzione al pressing di alcuni dei maggiori club internazionali che potrebbero andare all’assalto del centrale per inserire un tassello di grande livello nel loro reparto.

Calciomercato, niente Italia per Sule: occhio al pressing del Chelsea

Il futuro di Niklas Sule potrebbe, però, non essere in Italia con buona pace delle big che avrebbero ingaggiato volentieri il roccioso centrale di difesa. Il calciatore del Bayern Monaco potrebbe invece tentare una nuova avventura lontano dalla Germania e dalla Bundesliga, campionato in cui è riuscito a salire alla ribalta internazionale e ad affermarsi come una talenti più promettenti in circolazione.

Sul calciatore, secondo gli ultimi rumors provenienti dalla Germania, sarebbe pronto a piombare il Chelsea. I Blues, infatti, potrebbe intavolare una trattativa con il Bayern in vista della prossima estate. Sule sarebbe il profilo ideale individuato da Tuchel per rinforzare la retroguardia degli inglesi. Occhio, però, alla volontà del Bayern Monaco: i bavaresi ancora non hanno aperto a una cessione del centrale. Se ne dovrà parlare, dunque, nelle prossime settimane. Per il momento, resta da registrare il forte interesse del Chelsea per Sule e l’allontanamento delle big italiane nella corsa al centrale.