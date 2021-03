Calciomercato, beffa per Milan e Roma | Sfuma l’attaccante

Calciomercato, il Milan e la Roma bruciate dalla concorrenza per un attaccante da tempo nel mirino: colpo a un passo

La rincorsa scudetto del Milan si fa più difficile, dopo aver perso altri due punti dall’Inter nel turno infrasettimanale. Rossoneri a -6 dai ‘cugini’ e chiamati a una dura rimonta, ma soprattutto a blindare quello che a questo punto è l’obiettivo ‘minimo’ stagionale, ossia la qualificazione alla prossima Champions League. Tornare nell’Europa che conta sarebbe fondamentale, la società programma già investimenti importanti per il futuro cercando di rinforzare la squadra di Pioli sia attraverso nomi di grido che giovani promettenti. Uno di questi, per l’attacco, è un avversario ammirato nelle due sfide del girone di Europa League, ossia Odsonne Edouard. Il giocatore del Celtic ha impressionato per le sue doti ed è finito sul taccuino anche di altri club importanti, sempre in Serie A, come per esempio la Roma. Ma sia rossoneri che giallorossi rischiano di essere beffate.

Calciomercato Milan e Roma, niente da fare per Edouard: giocatore verso la Premier League

Dall’Inghilterra infatti danno per fatto il passaggio di Edouard al Leicester. L’allenatore delle ‘Foxes’, Brendan Rodgers, è colui che l’ha portato in Scozia quattro anni fa dal Psg. Ora, intende mettere le mani nuovamente sul suo pupillo e stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’, l’accordo sembra ormai a un passo.

Anche il giocatore vedrebbe con piacere una nuova esperienza alle dipendenze dell’allenatore che di fatto lo ha lanciato nel grande calcio. Il francese classe 1998 ha tutto per esplodere e la Premier League potrebbe essere il trampolino definitivo. L’affare potrebbe chiudersi tra i 17 e i 18 milioni di euro.