Il Milan è in calo e intanto pensa anche al futuro: può esserci l’addio importante a fine stagione, ecco le motivazioni

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, che dopo aver comandato in Serie A per diversi mesi ha perso colpi nelle ultime settimane e sembra sempre più lontano dalla lotta per lo scudetto. I rossoneri sono i più vicini all’Inter ma il distacco di sei punti non è comunque facile da ridurre nelle ultime tredici giornate. C’è bisogno infatti di una serie di vittorie come avveniva in passato per provare a rialzarsi in maniera definitiva, sperando allo stesso tempo nei passi falsi dei nerazzurri.

Una situazione difficile che lancia la compagine allenata da Antonio Conte verso il titolo. Mercoledì i rossoneri si sono fermati nuovamente con l’1-1 casalingo contro l’Udinese, arrivato al 97′ grazie alla rete su calcio di rigore di Franck Kessie. In ogni caso l’obiettivo prefissato in estate è quello della qualificazione alla Champions League, che è sicuramente alla portata della squadra rossonera.

Calciomercato Milan, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic si allontana

Mentre la squadra è concentrata sul campo e vuole rialzarsi al più presto, la società lavora sul futuro e programma le mosse da attuare nella prossima estate. Tra le discussioni dei dirigenti c’è anche quella riguardante Zlatan Ibrahimovic, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Vista la situazione attuale, però, il rinnovo non sembra così scontato come poteva esserlo qualche settimana fa.

Il Milan infatti starebbe valutando vantaggi e svantaggi di una possibile permanenza dello svedese. Secondo quanto riportato da ‘PaoloBargiggia.it’, la società starebbe pensando che rinnovare il contratto a un giocatore di 40 anni potrebbe essere rischioso, soprattutto considerando l’alto ingaggio da 7.5 milioni di euro. Non è da escludere poi che sia lo stesse attaccante a decidere di smettere con il calcio per seguire la famiglia in Svezia.

Oltretutto il Milan non ha rapporti sereni con il suo procuratore Mino Raiola, visto che ci sono molte discussioni anche riguardo i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli. Per queste motivazioni i rossoneri e Zlatan Ibrahimovic potrebbero separarsi a fine stagione: si valutano già nuovi attaccanti per rimpiazzare lo svedese.