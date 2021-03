Calciomercato Juventus, Dybala per arrivare al top | Scambio in Premier

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisamente significativa la sua rosa sul calciomercato. I bianconeri potrebbero cogliere una grande occasione nei prossimi mesi: occhio al futuro di Dybala

La Juventus sta entrando in uno snodo decisivo per la sua stagione. I bianconeri, infatti, sono a caccia della rimonta in campionato e anche in Champions League ai danni del Porto, dopo una partita d’andata che ha lasciato l’amaro in bocca per prestazione e risultato. Oltre alla questioni di campo, i bianconeri restano particolarmente attivi anche sul calciomercato, a caccia dei profili giusti per rinforzare la rosa e innalzare il livello qualitativo in rosa.

In particolare, un’ottima occasione che potrebbe profilarsi direttamente dalla Premier League è quella riguardante Mohamed Salah. L’esterno d’attacco del Liverpool è al centro di un vero e proprio caso con Jurgen Klopp. Nonostante ci fosse da recuperare la partita contro il Chelsea, poi persa con il punteggio di 0-1, il tecnico ha deciso di sostituire l’attaccante egiziano al 62esimo minuto. La reazione di Salah non è stata di certo gioviale, anzi non sembra affatto aver gradito la sostituzione del suo allenatore. Il tecnico nel post-partita ha provato a smorzare i toni della vicenda, ma la polemica resta forte.

Calciomercato Juventus, super scambio per arrivare a Salah: nell’affare anche Dybala

Salah è una vecchia conoscenza del calcio italiano, dove ha già fatto molto bene con le maglie di Roma e Fiorentina. Se la situazione con Klopp dovesse sfociare in un addio in ottica calciomercato, la Juventus potrebbe rappresentare di certo una soluzione decisamente interessante per il futuro dell’esterno d’attacco.

I bianconeri potrebbero tentare di mettere in piedi uno scambio con all’interno Paulo Dybala. L’attaccante argentino potrebbe, dunque, lasciare i bianconeri e approdare in Premier League, dove vestirebbe la maglia dei Reds dopo una stagione, quella attuale, decisamente travagliata a causa dei tanti infortuni. Nell’affare potrebbe anche essere inserito Aaron Ramsey che farebbe ritorno in Premier League dopo le tanti stagioni con la maglia dell’Arsenal. Vedremo se Salah si sposterà davvero sul mercato o se alla fine si ricomporrà il rapporto con Klopp.