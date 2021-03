La Juventus pensa ad un rinforzo per il centrocampo e potrebbe imbastire un’operazione che includa anche Rabiot

La Juventus è proiettata già al prossimo mercato. In estate i bianconeri dovranno rinverdire e rinforzare una rosa che in questa stagione ha mostrato più di un limite. Tra i reparti che hanno evidenziato le pecche maggiori c’è sicuramente il centrocampo. Tra infortuni e calciatori che non si sono rivelati in linea con le aspettative, la mediana juventina nella prossima stagione potrebbe essere completamente rivoluzionata.

Tra i possibili partenti c’è anche Adrien Rabiot. Arrivato a parametro zero dal Psg, con un ingaggio molto pesante, il centrocampista francese quasi mai ha rispettato le aspettative e ha spesso offerto prestazioni al di sotto della media. Così il 25enne potrebbe essere inserito in uno scambio per puntare ad un centrocampista che la scorsa estate era molto ambito ma che ha vissuto un’annata da flop.

Calciomercato Juventus, Rabiot per arrivare a Thiago Alcantara

Il nome è quello di Thiago Alcantara che la scorsa estate il Liverpool ha acquistato dal Bayern Monaco. Agli ordini di Klopp però il centrocampista spagnolo ha deluso le aspettative. In stagione ha saltato molte partite per infortunio e quando è tornato non ha mai convinto pienamente. Così si parla di un possibile addio a fine stagione, magari anche a prezzo scontato rispetto ai circa trenta milioni di euro spesi dai Reds per portarlo in Premier League. La Juventus potrebbe provare ad avere il sì del Liverpool mettendo sul piatto proprio Rabiot che in passato era stato cercato da Klopp. Soltanto una possibile idea, una suggestione che con i mesi estivi potrebbe sfumare come trasformarsi in un qualcosa di più.