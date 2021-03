La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore: beffa in arrivo



La Juventus continuerà a monitorare il fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore in vista della prossima stagione. Tanti i profili messi nel mirino per rinforzare la rosa bianconera a disposizione di Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore.

Calciomercato Juventus, Bruno Fernandes verso la permanenza allo United

Come svelato dal tabloid “The Sun” il centrocampista portoghese, Bruno Fernandes, protagonista con la maglia del Manchester United, non tornerà in Italia. La dirigenza bianconera lo aveva sondato in passato, ma l’ex Novara sarebbe sul punto del super rinnovo contrattuale con ingaggio raddoppiato arrivando a 12 milioni di euro annui. Finora sono arrivati per lui 15 gol conditi da dieci assist vincenti in 27 partite giocate con l’exploit decisivo dopo lo Sporting Lisbona.

Altra beffa in arrivo per la Juventus, che aveva pensato proprio al talentuoso giocatore lusitano con un passato proprio in Italia. In Serie A ha vestito le maglie di Udinese e Sampdoria dopo che si era messo in luce da giovanissimo in B con il Novara. Un percorso lungo che ha portato a numerosi riconoscimenti a livello personale conquistando un ricco importante con i “Red Devils“. Un giocatore di assoluto affidamento che è maturato tantissimo per quanto riguarda le scelte da prendere in poco tempo sul terreno di gioco.

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione con profili davvero interessanti. Il club bianconero non si ferma e potrebbe pensare a nuovi innesti di assoluto valore. Bruno Fernandes resterà così a splendere di luce propria a Manchester cercando di conquistare anche un trofeo importante con i “Red Devils”. La Premier League sarà vinta (quasi sicuramente) dal City, guidati da Pep Guardiola, protagonisti indiscussi di questa stagione per quanto riguarda il campionato inglese.