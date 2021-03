L’Inter pensa al mercato e potrebbe rivalutare la posizione di Sanchez in rosa: la società vuole confermarlo con ingaggio spalmato

L’Inter vola in campionato ed ha un passo implacabile. La squadra di Antonio Conte ha conquistato a Parma la sesta vittoria consecutiva grazie alla doppietta di Alexis Sanchez, autore di una prestazione sbalorditiva. L’attaccante cileno è migliorato nella seconda parte di campionato e ora la società medita sul suo futuro.

Calciomercato Inter, Sanchez verso la conferma

Alexis Sanchez è arrivato a quota cinque gol in campionato, conditi anche da cinque assist. Il cileno vive un momento magico, ed è andato in rete nelle ultime due partite, mettendo in dubbio la titolarità di Lautaro. Per dare un’idea del suo rendimento, basta pensare che ha segnato in Serie A lo stesso numero di reti di Alvaro Morata.

Il giocatore si è conquistato sul campo la permanenza: Sanchez ha un contratto in scadenza nel 2023 e l’Inter sta pensando a tenerlo in rosa, salvo però la possibilità di una spalmatura dell’ingaggio. L’attaccante percepisce infatti 7 milioni a stagione, cifra troppo elevate per la situazione economica del club. Niente più cessione: Sanchez ora fa parte del progetto nerazzurro anche per il futuro.