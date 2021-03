Il calciomercato dell’Inter in estate potrebbe vedere un ritorno di fiamma per Achraf Hakimi da parte del top club: l’offerta

L’Inter tenta la fuga in campionato. Infatti i nerazzurri ieri sera grazie alla doppietta di Alexis Sanchez, che mette a segno il terzo gol nelle ultime due partite, supera il Parma 1-2 e prende le distanze dal Milan. I rossoneri mercoledì sera si sono fermati sull’1-1 contro l’Udinese, con il pareggio al settimo minuto di recupero di Kessie su rigore, ed ora scivolano a meno sei dai cugini interisti.

Sono diversi i calciatori nella rosa di Antonio Conte che continuano a mostrare al meglio il proprio valore, e tra questi senza dubbio c’è Achraf Hakimi. Gli occhi dei top club tornano ad osservarlo, e in estate bisognerà stare attenti in particolare ad un probabile assalto dalla Spagna.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, sogno Simeone | Segnali di addio da Madrid

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan-Inter, è derby per il difensore | Occhio in Liga

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Suning pronto a cedere | La decisione su Conte

Calciomercato Inter, il Real Madrid pensa ancora ad Hakimi: offerta in estate

La scorsa estate l’Inter ha messo a segno diversi colpi importanti nella finestra di calciomercato, ma uno in particolare è stato quello per l’arrivo di Achraf Hakimi. Il laterale marocchino dopo due anni al Borussia Dortmund in prestito è tornato al Real Madrid, per poi essere acquistato dai nerazzurri per 40 milioni di euro.

Fino ad ora, nella sua prima stagione in Italia, Hakimi ha collezionato 32 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 6 gol e 6 assist. Un bottino importante, visto che spesso i gol segnati sono stati decisivi. Ora ovviamente è un titolarissimo di Antonio Conte, ma il Real Madrid sembrerebbe tornare a pensarci. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Diario Madridista’, i ‘Blancos’ stanno lavorando per rinforzare le fasce in vista della prossima stagione, e tra i profili individuati ci sarebbe proprio un ritorno di fiamma per Hakimi. Visto il periodo difficile dovuto alla pandemia il club spagnolo sembrerebbe disposto ad offrire alla società interista una cifra simile a quella incassata per il calciatore marocchino un anno fa, dunque intorno ai 40-45 milioni di euro. L’operazione ovviamente è difficile, ma nulla è scontato nel calciomercato.