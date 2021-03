Tegola per la Roma che perde il suo faro del centrocampo a seguito dell’infortunio subito ieri contro la Fiorentina: ecco l’esito degli esami

La vittoria di ieri della Roma all’ultimo respiro contro la Fiorentina non è una serata del tutto da festeggiare per i giallorossi, perché ha portato all’infortunio di uno dei pilastri del centrocampo di Fonseca, Jordan Veretout. Il francese ha chiesto il cambio intorno al 60esimo dopo essersi accasciato a terra. Non c’era grande ottimismo visto come è uscito. Si attende l’esito degli esami strumentali.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, esame fallito | Rinascita o addio

Veretout sarà fuori dai giochi per diverse settimane. L’ex Fiorentina potrebbe aver rimediato una lesione muscolare di secondo grado al flessore. L’esito arriverà domani, oggi è stata effettuata l’ecografia. Si prospetta quasi un mese di stop, costringendo i giallorossi a fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori, anche se nella giornata di domani verranno effettuati altri controlli più precisi. C’è la possibilità che i tempi di recupero possano accorciarsi ma difficilmente potrà tornare prima di 20 giorni. La Roma spera di averlo per la partita del 3 aprile contro il Sassuolo.

Roma, Veretout salta gli ottavi di Europa League

LEGGI ANCHE>>>Serie A, 25esima giornata: pari Milan, la Roma passa a Firenze | Risultati e classifica

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, l’erede di Ibra dalla Serie A | Doppio colpo e Roma beffata

La notizia più brutta per Paulo Fonseca è che Veretout salterà la doppia sfida di Europa League, valevole per gli ottavi di finale contro lo Shakhtar Donetsk. In campionato salterà le partite contro Genoa, Parma e Napoli. Toccherà al tecnico portoghese trovare delle alternative valide.