Lazio-Torino, UFFICIALE: la decisione del Giudice Sportivo | Le ultime

Lazio-Torino sta portando con sé tutte le difficoltà decisionali del caso. Il Giudice Sportivo ha aggiornato sulla questione: ecco tutte le ultime novità a riguardo

Rispettate le attese di queste ore: il Giudice Sportivo ha scelto per il momento di non prendere una decisione definitiva su Lazio-Torino, partita che non si è disputata sul campo martedì pomeriggio, come era invece da programmi. E’ presente, però, un riferimento costituito dalla notazione sub iudice nel comunicato generale relativo alla sesta giornata di ritorno. Si attendono ora sviluppi nei prossimi giorni per capire come si concluderà la questione.

Lazio-Torino, i casi di Covid e i prossimi passi della vicenda

La sfida tra Lazio e Torino si sarebbe dovuta disputare martedì, ma come è ormai noto non è andata in scena. I casi di Covid-19 e l’incubo della variante inglese nel gruppo squadra dei granata non hanno reso possibile il regolare svolgimento dei match. Già negli scorsi giorni, si parlava di un possibile scontro tra le parti, avente sullo sfondo Claudio Lotito e Urbano Cairo. Ora la Lega è chiamata a decidere: per il momento la partita è andata sub iudice, ma la scelta potrebbe arrivare ben presto. Le parti in causa restano in attesa e la Serie A tutta aspetta la decisione definitiva che potrebbe variare anche la classifica e la continuazione del campionato.