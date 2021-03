La Roma annuncia il rinnovo di uno dei suoi difensori fino al 2025: ecco il comunicato

La Roma spinge forte sui giovani e continua a credere nei giocatori della propria rosa. Uno di questi è Roger Ibanez, difensore brasiliano classe ’98 che si è guadagnato il posto da titolare negli 11 di Fonseca.

Certamente la sua stagione è macchiata dal brutto errore nel derby con la Lazio, ma le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. La società giallorossa crede molto nelle sue qualità e infatti è arrivato l’annuncio del rinnovo del contratto di Ibanez fino al 2025. L’ufficialità è arrivata proprio dal club della Capitale sul proprio sito.

Calciomercato Roma, il comunicato UFFICIALE

Ecco il comunicato ufficiale della Roma su Ibanez: “L’AS Roma è lieta di annunciare che il giocatore Roger Ibanez ha rinnovato il contratto con il proprio Club fino al 30 giugno 2025. Il difensore brasiliano è arrivato in giallorosso dall’Atalanta nel gennaio del 2020 e fin ora ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Roma. In questa stagione Ibanez ha trovato il suo primo gol all’Olimpico contro il Cluj in Europa League”.