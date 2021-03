Con l’assenza di Ibrahimovic è stato Rafael Leao a ricoprire il ruolo di prima punta. Tanta responsabilità per il portoghese che ha fallito da vice-Zlatan. L’ex Lille deve dare una scossa

Non è andato oltre l’1-1 il Milan ieri a San Siro contro l’Udinese. I rossoneri privi di Zlatan Ibrahimovic hanno riacciuffato il pari solamente all’ultimo respiro grazie ad un calcio di rigore trasformato con freddezza dal solito Franck Kessie. La compagine di Stefano Pioli rischia quindi di perdere ulteriore terreno dalla testa della classifica occupata dall’Inter che tra poche ore sarà in campo a Parma per provare l’allungo. Sotto gli occhi di Ibra a deludere è stato soprattutto l’attacco con un Rebic poco incisivo e soprattutto un Leao troppo mollo e per niente a suo agio nel ruolo di prima punta. A rimpiazzare lo svedese in campo è stato proprio il giovane portoghese ex Lille che ha raccolto però una pesante bocciatura.

Calciomercato Milan, Leao delude ancora: occhio alla Premier

Decisamente incolore la prova di Leao che non ha convinto da prima punta e che continua nella sua fase involutiva. L’attaccante lusitano ha dato il meglio di se nella prima metà di stagione e nel ruolo di ala sinistra alle spalle dello stesso Ibra. Leao infatti è a digiuno di gol in campionato dal 9 gennaio contro il Torino e più in generale ha messo a referto appena 5 reti totali in questa Serie A.

Le doti realizzative del portoghese dunque non convincono, soprattutto se dovesse ancora interpretare il ruolo di prima punta del gigante svedese che considerata età e contratto in scadenza non è di certo eterno. Leao è chiamato ad uno step in avanti per diventare il futuro leader offensivo del Milan. Se però non dovesse tornare sui livelli di inizio anno il club meneghino potrebbe anche pensare all’addio con una giusta proposta. Leao dal canto suo fa gola sempre in Premier League.