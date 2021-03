Monchi beffa la Juventus e il Milan: adocchiato il talentino del Leicester, Sidnei Tavares, anche nell’orbita di United e Barcellona

Segnatevi questo nome: Sidnei Tavares. Il cugino di Nani, portoghese, classe 2001, centrocampista centrale del Leicester animerà non poco il calciomercato estivo. Prospetto interessante e non troppo costoso, il talentino è finito sotto l’occhio attento del direttore sportivo ex Roma, Monchi. Ma non è l’unico a essersi interessato: anche Juventus e Milan avevano adocchiato Tavares per rinforzare la propria mediana.

Calciomercato Juventus e Milan, Monchi beffa le italiane | Tavares nel mirino

Ringiovanire la squadra: questo è il mantra che molti direttori sportivi hanno. A tal proposito, sono in molti ad aver messo nel mirino il centrocampista centrale del Leicester Under 23, che ha fatto il suo debutto in Premier League proprio ieri nella partita contro il Burnley, subentrando a partita in corso e che aveva già giocato la sua prima partita con i grandi in Europa League contro lo Slavia Praga. Sidnei Tavares, vent’anni a fine settembre, cugino d’arte e portoghese, potrebbe essere il nome che incendierà il mercato, soprattutto in ottica futura.

Il club che, al momento, sembra avere più chance per accaparrarsi le sue prestazioni è il Siviglia di Monchi. Il ds ex Roma, infatti, potrebbe beffare non solo il Manchester United e il Barcellona, che gli avevano messo gli occhi addosso, ma anche la Juventus e il Milan, con i rossoneri molto interessanti al talentino del Leicester.

Valutato intorno ai sette otto milioni, Tavares sulla carta ha tutti i numeri e le giocate per poter diventare un vero e proprio campione. E, chiaramente, un costo non troppo alto, per cui varrebbe la pena fare un investimento.