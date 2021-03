È derby tra Milan e Inter per il difensore centrale algerino del Real Betis Aissa Mandi, su di lui anche il Liverpool

È di nuovo derby, anzi: è sempre derby tra Milan e Inter. Dopo la doppia vittoria dei nerazzurri nelle sfide sul rettangolo verde, prima in Coppa Italia e poi in campionato, tra le due grandi squadre di Milano si sta per ingaggiare un’altra lotta nel calciomercato. L’obiettivo è il difensore centrale algerino del Real Betis, Aissa Mandi. Che non dispiace neanche al Liverpool di mister Jurgen Klopp.

Calciomercato, è derby tra Inter e Milan per Mandi | Le ultime

Il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno del 2021, con il Real Betis, per Aissa Mandi, non arriva. Il calciatore algerino, difensore centrale anche della Nazionale nordafricana, è riesploso nella sua prima stagione in Liga spagnola e ha delle pretese che, secondo quanto rivela il portale fennecfootball.com, il club andaluso non può esaudire. Per questo motivo, il ventinovenne potrebbe lasciare Siviglia già durante l’estate, e qualche pretendente ce l’ha.

Due su tutti: il Milan e l’Inter. Entrambe le squadre di Milano, infatti, sarebbero interessate all’ex Stade Reims. Il costo del suo cartellino, ora come ora, si aggira intorno agli otto milioni di euro, ma nella finestra estiva, rimanendo così le cose, arriverebbe ovviamente a parametro zero. Non male, quindi, per Mandi che solo nel 2019 valeva venti milioni di euro.

Le milanesi, tra l’altro, non sono le due uniche squadre interessate all’algerino, che sempre nel 2019 è riuscito a portare a casa la Coppa d’Africa con la sua Nazionale. Alle porte per il difensore centrale, titolarissimo nel Real Betis, c’è anche il Liverpool di Jurgen Klopp. Ma non si esclude neanche un ritorno in Ligue 1, con l’Olympique Lione molto interessato alle prestazioni del classe ’91.

Ciò che è certo è Aissa Mandi non si accontenterà delle briciole, e accetterà solo contratti che possano soddisfarlo economicamente. Anche se il fascino dei club interessati potrebbe far chiudere un occhio all’algerino e abbassare le pretese.