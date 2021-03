Il Milan sarebbe in cerca di un attaccante in sede di calciomercato per il post Ibrahimovic: clamorosa suggestione scambio con il big della Lazio

Il Milan è in ripresa. Dopo le preoccupanti sconfitte contro Spezia e – soprattutto – Inter, i rossoneri hanno raccolto 3 punti importantissimi nel big match contro la Roma, diretta avversaria per il raggiungimento della Champions League in vista della prossima stagione. Gli uomini di Pioli hanno anche raggiunto, seppur a fatica, gli ottavi di finale di Europa League, ma sono stati sfortunati ai sorteggi avendo pescato la compagine probabilmente più forte del torneo, ossia il Manchester United. I lombardi, inoltre, hanno diversi temi di cui occuparsi in sede di calciomercato. In particolare, tiene banco il futuro di Ibrahimovic e la società potrebbe tentare l’assalto a un big della Serie A per l’eventuale sostituzione dello svedese.

Calciomercato Milan, tentazione Immobile: scambio con Romagnoli

Il ritorno del Milan in Champions League sembra sempre più probabile. I rossoneri, però, devono risolvere la questione legata la futuro di Ibrahimovic: lo svedese è in scadenza di contratto a giugno 2021 e il suo rinnovo è tutt’altro che scontato. Il club avrebbe, inoltre, una clamorosa suggestione per l’eventuale sostituto del 39enne: si tratta di Ciro Immobile, uno degli attaccanti di punta della nostra Serie A in forza alla Lazio.

I lombardi potrebbero anche decidere eventualmente di sacrificare il difensore Romagnoli per cercare di arrivare all’acquisto del bomber campano. Il capitano della squadra ha regalato delle prestazioni non all’altezza del suo valore e delle aspettative della società nell’ultimo periodo, soprattutto nel recente derby della Madonnina. Motivo per cui potrebbe fare le valigie e il Milan è possibile tenti di intavolare un super scambio con il centravanti.

Il centrale non ha mai nascosto la fede biancoceleste e potrebbe gradire un ritorno a Roma dopo l’esperienza in giallorosso. Ci sarebbe, però, l’ostacolo ingaggio: il 26enne percepisce 3,5 milioni all’anno e ha il contratto in scadenza nel 2022. Ne vorrebbe 4,5, ma il club romano non sarebbe disposto a superare i 4 milioni. Parliamo, peraltro, della stessa cifra che guadagna proprio l’ex Pescara, il più pagato in squadra. Possibili sviluppi per quello che sarebbe uno scambio di assoluto valore in Serie A.