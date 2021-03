Il Milan tra le protagoniste del calciomercato estivo: l’Arsenal mette nel mirino Bennacer e i rossoneri pensano allo scambio con conguaglio a favore

Il calciomercato estivo potrebbe regalare colpi interessanti e girandole importanti tra le big del vecchio continente. La prossima sessione sarà ancora segnata dalle difficoltà economiche legate al Coronavirus, ma le società meditano su strategie alternative per raggiungere i propri obiettivi. Tra i club pronti a muoversi c’è l’Arsenal, a caccia di un regista per il nuovo anno: tra i candidati c’è anche un giocatore del Milan.

Calciomercato Milan, gli occhi dell’Arsenal su Bennacer

Il Milan sta raccogliendo i frutti di una stagione sin qui giocata ad altissimo livello. Il pareggio interno contro l’Udinese non ha smorzato l’entusiasmo di una squadra desiderosa di lottare fino alla fine per lo scudetto. Mister Pioli ha il merito di far rendere al meglio tutti i suoi interpreti, e tra loro si sta evidenziando su tutti Ismael Bennacer. Il regista – ora fuori per infortunio – è il metronomo del centrocampo rossonero e su di lui ci sono gli occhi della concorrenza.

Protagonista di due assist in 11 presenze, Bennacer ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2024, ma sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal. I ‘Gunners’ – solo decimi in campionato – vogliono aprire un nuovo ciclo la prossima stagione, con l’algerino al centro del progetto. La sua valutazione si aggira sui 45 milioni, ma gli inglesi hanno pronto l’assalto inserendo nell’affare una contropartita.

Calciomercato, Lacazette e cash al Milan

L’Arsenal può offrire 15 milioni più il cartellino di Alexandre Lacazette, esterno classe 1991 che va in scadenza nel 2022. Il francese è un profilo internazionale che piace a Pioli per la sua duttilità: può giocare come prima punta o da rifinitore. Protagonista di ben nove gol e due assist in Premier League, ha una valutazione di circa 30 milioni.

Il Milan ci pensa, riflettendo anche sulle precarie condizioni di Bennacer: il suo talento è indiscutibile, ma i tanti infortuni che lo hanno colpito potrebbero convincere la dirigenza a un cambio nel ruolo. Lacazette piace, ma ha altre caratteristiche: prima di privarsi dell’algerino, quindi, i rossoneri vogliono assicurarsi di avere pronto il sostituto.