La Juventus si prepara a rinforzare la rosa in estate: tra gli obiettivi anche un centrocampista che gioca in Serie A. Cosa prevede l’offerta bianconera

La Juventus pianifica le mosse di mercato in vista della prossima stagione. La squadra di Pirlo deve riprendere la marcia verso lo scudetto e recuperare punti in campionato, senza perdere di vista l’obiettivo Champions League. Il lavoro è impegnativo per i giocatori, ma anche per la società, chiamata ad intervenire in estate per rinforzare la rosa. L’allenatore ha bisogno di aumentare le rotazioni e in programma ci sono interventi in ogni reparto.

Calciomercato Juventus, piace un regista in Serie A

Tra le zone di campo da popolare con nuova linfa c’è il centrocampo. La Juventus è a caccia di un regista giovane – ma con esperienza – che possa dare qualità ad una squadra apparsa spesso troppo lenta nel far girare il pallone. Il primo nome sulla lista del ds Paratici porta a Manuel Locatelli, funzionale mediano classe 1998 in forza al Sassuolo.

Il ragazzo piace alla Juventus perché ha ancora margini di miglioramento, ma ha già esperienza in Serie A ed è nel giro della Nazionale (sei presenze in Azzurro). Il Sassuolo però punta sul giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2023 e convincerlo alla cessione non sarà semplice. La società bianconera ha però buoni rapporti con gli emiliani e pensa alla strategia per avere il giocatore.

Calciomercato Juventus, due giovani al Sassuolo

La Juventus vuole Locatelli ed è pronta a mettere sul piatto 12-13 milioni di Euro più due contropartite tecniche. I nomi sono quelli di due giovani in rampa di lancio come Gianluca Frabotta e Nicolò Fagioli: il primo è un terzino sinistro già protagonista di 14 presenze in Serie A con la ‘Vecchia Signora’. L’attaccante ha esordito in campionato contro il Crotone ed è in cerca di una squadra che possa garantirgli minutaggio.

Il Sassuolo è pronto a valutare la proposta, consapevole che Locatelli è destinato a palcoscenici prestigiosi. L’offerta della Juventus permetterebbe ai neroverdi di avere disponibilità economica immediata e due giovani vogliosi di scrivere un futuro importante in Serie A. Le basi della trattativa sono impostate, in estate si saprà se arriverà la fumata bianca.