La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato mettendo nel mirino giocatori di alto profilo: rinnovo possibile

La Juventus pensa al futuro con idee entusiasmanti in grado di puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Lo stesso allenatore dei bianconeri avrebbe già espresso il suo punto di vista su diversi rinforzi a centrocampo, il reparto che sta soffrendo di più in questa stagione. Tra infortuni e tanti errori individuali, la dirigenza potrebbe così preparare l’assalto decisivo a centrocampisti di assoluto valore. Così la Juventus cercherà di andare avanti anche in Champions League nonostante i tanti problemi e la sconfitta all’andata contro il Porto.

Calciomercato Juventus, Pogba verso il rinnovo con lo United

Paul Pogba è da sempre legato alla Juventus, come lui spesso ha dichiarato nelle varie interviste. Nelle ultime sessioni di calciomercato lo stesso centrocampista francese è stato accostato con insistenza al club bianconero, ma potrebbero esserci novità sul suo futuro.

Il suo contratto scadrà nel giugno 2022 e così il top club della Premier League potrebbe pensare al suo rinnovo contrattuale fino al 2025 visto che anche il Real Madrid lo avrebbe rifiutato nuovamente. Un prolungamento contrattuale alle stesse cifre offerte dal club spagnolo ossia 17 milioni per i prossimi quattro anni per un totale di 69. Una richiesta assurda con Mino Raiola sempre al lavoro per assicurare ai propri assistiti un futuro luminoso pensando alle migliori soluzioni possibili.

Così il suo futuro potrebbe essere ancora a Manchester per diverse stagioni. Quasi vicino il suo addio al possibile ritorno a Torino, dove ha vissuto anni convincenti per consacrarsi così nel calcio che conta. Poi lo United, resosi conto dello sbaglio di averlo lasciato a parametro zero, l’ha richiesto a gran voce ai bianconeri sborsando circa 100 milioni di euro. Ora il suo presente e il suo futuro si chiamano United.